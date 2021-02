Mais de 50 ocorrências devido à chuva e vento

Mais de meia centena de ocorrências foram registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) hoje de manhã devido à chuva e vento forte em vários distritos de Portugal continental.

ÀS 9h50 a ANEPC tinha registadas na sua página da internet 57 ocorrências nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Porto, Vila Real, Santarém, Setúbal, Lisboa, Leiria e Viana do Castelo.

Os distritos com mais ocorrência eram Coimbra com 12 e Viseu com 10.

As ocorrências estão relacionadas com inundação de vias e estruturas, queda de árvores e de estruturas.

Vários distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva por vezes forte e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso laranja até às 9h00 de quarta-feira devido à previsão de agitação marítima com ondas de oeste/noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir uma altura máxima de 10 a 12 metros, passando depois a amarelo.

O oitavo distrito em aviso é o de Viseu, mas devido à chuva.

Na sequência dos avisos do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um alerta à população e fez recomendações à população.

A ANEPC alerta que a precipitação local excessiva e persistente dos últimos dias poderá provocar cheias e inundações face à subida da altura dos rios e ribeiras do Alentejo (nomeadamente no vale do rio Sorraia, com submersão de pontes no concelho de Mora e galgamento da margem esquerda do rio em Coruche, com vigilância em relação à vila, e submersão de estradas) e Algarve.

Com base na previsão de precipitação deverá ser mantida a vigilância sob as bacias do Tejo, Douro, Vouga e Mondego.