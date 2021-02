🔴 Em direto. Especialista recomenda medidas de confinamento por 60 dias

André Peralta, da Direção-geral da Saúde. "Iniciámos uma trajetória descendente da epidemia em Portugal. Taxa de notificação com pico a 29 de janeiro com 1.669 casos por 100 mil habitantes (cumulativo a 14 dias). Agora cerca de 1.200, ao dia de hoje já será menor."

Revelou que o decrescimento é generalizado pelo território e pelas faixas etárias.

A nova variante do Reino Unido ocupa grande parte do território nacional. Ainda assim, o médico da DGS garante que o “nível de confinamento parece suficiente para inverter as tendências”, mesmo nas regiões dominadas pela estirpe britânica.

"Prevalência da nova variante em Lisboa e Vale do Tejo e Litoral alentejano e Coimbra."



Baltazar Nunes, Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge: "R de 0,82 indica redução clara da incidência. Podemos verificar que o R encontra-se abaixo de 1 em todo o continente e açores, na Madeira 1.13, que indica fase de decrescimento. Redução do R é clara e iniciou perto do início das medidas de confinamento."



"Redução muito mais acentuada de transmissibilidade após introdução das medidas em finais de janeiro."



"A manterem-se as medidas de confinamento durante 60 dias, desde o seu início, consegue-se atingir cerca de 300 camas de UCI e março e 200 camas UCI em abril. Incidência a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil pessoas em meados final de março."



Manuel Carmo Gomes, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:

"Todas as variantes têm uma mutação em comum, é por isso que são mais agressivas", explica Manuel Carmo Gomes, referindo-se às variantes do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Contudo, acrescenta, "as variantes do Brasil e África do Sul têm ainda outra coisa em comum, a mutação 484, associado a alguma fuga ao sistema imunitário."

As boas notícias são que as previsões apresentadas na última reunião do Infarmed apontavam para uma maior incidência da nova variante nesta altura do que aconteceu de facto.

O cientista explica que na segunda semana de janeiro encontraram 16% variante do Reino Unido, quando a previsão apontava para 14%. Encontraram-se apenas dois casos da variante África do Sul, ambos com historial de viagem, perfeitamente monitorizados, com rastreio de contactos e a situação controlada

Mais preocupante foi o facto de se terem encontrado 6.3% de casos de variante com mutação semelhante à mutação da Califórnia. Foi um dado surpreendente e preocupante, por causa do potencial de maior transmissibilidade. “Em novembro tínhamos encontrado dois ou três casos, mas agora encontrámos 6.8%. Estamos a acompanhar.”

Durante a tarde iniciam-se, também por videoconferência, as audiências do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aos partidos com assento parlamentar, um passo que tem antecedido a renovação do estado de emergência. Hoje serão ouvidos os representantes da Iniciativa Liberal, do Chega, do PEV, do PAN e do CDS-PP.

Portugal continental entrou num novo confinamento geral no dia 15 de janeiro, com os portugueses sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário, em que apenas se prevê deslocações autorizadas num quadro muito limitado, para comprar bens e serviços essenciais ou desempenho de atividades profissionais. Inicialmente, o Governo manteve as escolas com o ensino presencial, mas corrigiu essa decisão na semana seguinte e suspendeu as aulas de todos os graus de ensino face ao continuado agravamento da situação epidemiológica do país.

O Governo determinou a obrigatoriedade do teletrabalho, sempre que as funções em causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes, prevendo que o seu incumprimento seja considerado uma contraordenação muito grave.

Ao fim de três semanas de vigência de normas apertadas de confinamento, o país tem registado nos últimos dias sucessivas reduções do número de infetados com o novo coronavírus, embora os hospitais permaneçam sob grande pressão e continuem a aumentar ligeiramente o número de internamentos e de doentes em cuidados intensivos.

Portugal registou na segunda-feira 196 mortes relacionadas com a Covid-19 e 2.505 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).