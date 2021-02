Da tradução Google à rota de risco. Inspetor relata chegada de ​Ihor Homeniuk a Portugal

O cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, que morreu a 12 de março de 2020, disse que vinha trabalhar. Melhor: foi isso que os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) entenderam, sem nunca terem chamado um intérprete. Valeu-lhes a ferramenta de tradução do Google e uma colega inspetora russa, Irina.



O relato foi feito durante o testemunho de Rui Tártaro. O inspetor SEF foi quem fez a segunda entrevista a Ihor por volta das 18h15, de dia 10 março.

“A entrevista correu normalmente, calma, tranquila, rápida, explicou o que ia fazer, quanto tempo [um ano], que trabalho e quanto ia ganhar [1.200 euros]. Explicou que vinha trabalhar numa empresa com valências de trabalhos agrícolas e construção civil”, informação que obteve do cidadão ucraniano com recurso à tradução feita pela colega inspetora Irina.

Rui Tártaro recordou ter notado que Ihor Homeniuk “tremia quando foi assinar o auto”.

A testemunha do processo admitiu que existe uma lista de intérpretes a quem se pode pedir ajuda para contactar com os passageiros, mas que recorreu mais facilmente à colega russa, Irina.