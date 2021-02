Covid-19. Morreu um dos três doentes transferidos do continente para a Madeira

Veja também:

Morreu um dos três doentes com Covid-19 transferidos do Continente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da Secretaria Regional de Saúde.

Segundo a mesma fonte, esta vítima mortal é um homem cuja idade não foi especificada.

Outro dos doentes transferidos, em finais de janeiro, para a Madeira saiu esta terça-feira dos cuidados intensivos e foi transferido para enfermaria.

Um terceiro paciente oriundo de Portugal Continental permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta terça-feira registaram-se na Madeira outras duas mortes devido ao novo coronavírus, de um homem com 76 anos e de uma mulher com 84 anos, residentes na Madeira, que estavam internados na Unidade Polivalente Covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e tinham “comorbilidades associadas”.



Segundo os dados hoje divulgados pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou 88 novos casos de Covid-19, totalizando 1.758 situações ativas.



Desde o início da pandemia, a Madeira já teve um total de 5.974 doentes confirmados e 4.160 recuperados.