Covid-19: Mais 203 mortes, 2.583 casos e a maior descida de internamentos

Desde a chegada da pandemia a Portugal, no início de março do ano passado, estão confirmados 15.557 mortes e 770.502 casos.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista esta terça-feira mais 115 mortes e 1.214 novos casos de Covid-19.

O Norte tem 35 óbitos e 649 infeções e o Centro 34 mortes e 439 casos, indica o boletim epidemiológico da DGS.

No Alentejo foram registados mais 16 óbitos e 119 infeções num dia e no Algarve uma morte e 88 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira confirma um óbito e 68 casos nas últimas 24 horas e os Açores uma morte e seis novas infeções.

Apesar da melhoria nos números da pandemia, a ministra da Saúde disse esta terça-feira que "é bastante evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo".

Marta Temido, que falava no final de uma reunião com peritos no Infarmed, explica que os modelos matemáticos apontam como necessário um confinamento de 60 dias para Portugal voltar a ter "cuidados intensivos com ocupação abaixo das 200 camas e incidência a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes".







Evolução da Covid-19 em Portugal