Sobe para 26 o número de mortos em enxurrada na Índia

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram a água a descer de uma pequena barragem, lavando o equipamento de construção e derrubando pequenas pontes.

"Tudo foi varrido, pessoas, gado e árvores", disse Sangram Singh Rawat, um antigo membro do conselho da aldeia de Raini, o local mais próximo do projeto de Rishiganga, aos meios de comunicação locais.

As autoridades lançaram um alerta às populações das margens do Alaknanda para se deslocarem para zonas mais seguras, temendo um aumento significativo do caudal do rio.

Em 2013, milhares de pessoas morreram no estado de Uttarakhand depois de fortes chuvas terem provocado deslizamentos de terras e enxurradas.