Novo coronavírus veio de laboratório? OMS não identificou origem

A investigação da Organização Mundial de Saúde sobre as origens do novo coronavírus na China foi dada como terminada. As primeiras conclusões da equipa de especialistas indicam que não há grandes alterações ao que já se conhece.

O especialista sublinha que não existem provas de que o SARS-CoV-2 tenha circulado na população antes de dezembro de 2019, não havendo evidências suficientes para determinar a presença da Covid-19 em Wuhan antes dessa altura.

Não há provas, também, da transmissão do vírus de morcegos e pangolins para o homem. Apesar de a equipa assumir que a origem tenha sido animal, diz que não é possível identificar o hospedeiro.

"As provas oriundas de estudos científicos mostraram, até agora, que o SARS-CoV-2 foi encontrado em morcegos e pangolins, sugerindo que estes mamíferos sejam o repositório do vírus que provocou a Covid-19, tendo como base a grande semelhança das sequências das amostras do vírus", disse Liang Wannian, que refere, no entanto, que “não é suficientemente semelhante ao SARS-CoV-2, não podendo [a comunidade científica] identificá-lo e relacioná-lo como progenitor direto do SARS-CoV-2".