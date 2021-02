Espanha prolonga fecho de fronteiras com Portugal até 1 de março

Veja também:

Espanha prolongou até 1 de março os controlos nas fronteiras terrestres com Portugal, com as mesmas limitações aplicadas anteriormente.

Segundo o jornal espanhol El País, o anúncio consta do despacho publicado, esta terça-feira, no Boletim Oficial do Estado (BOE), que entra em vigor um dia antes do fim do anterior que estabelecia os controlos fronteiriços do primeiro período para tentar conter a propagação da Covid-19.

O documento estabelece que apenas os cidadãos residentes em território espanhol ou companheiros, bem como familiares diretos, trabalhadores transfronteiriços e outros casos excecionais podem entrar em Espanha, a partir de Portugal.

A circulação é assim limitada entre os dois países, em 14 pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, veículos de emergência e socorro e serviços de urgência.



Segundo disse fonte do Governo à Renascença, a decisão foi articulada com as autoridades nacionais e o anúncio foi feito por Espanha por acabar na quarta-feira o primeiro período de encerramento de fronteiras em território espanhol. Portugal deve anunciar até dia 15 de fevereiro a mesma renovação.

Há oito pontos de passagem permanentes, a funcionar 24 horas por dia, em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim. Há ainda cinco pontos de passagem nos dias úteis em Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos.

O de Rio de Onor nfunciona às quartas-feiras e aos sábados, das 10h00 às 12h00.



Segundo o despacho espanhol, a gravidade das medidas restritivas de mobilidade vigentes nos dois países sugere a manutenção dos controlos fronteiriços terrestres entre Portugal e Espanha "com as mesmas limitações aplicadas durante os dez dias iniciais".

"Para este efeito, realizaram-se as devidas reuniões de coordenação com as autoridades portuguesas. A medida estende-se até ao final do mês de fevereiro", indica ainda.