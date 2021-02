LeBron James aponta triplo-duplo na vitória dos Lakers

Os Los Angeles Lakers precisaram do prolongamento para bater os Oklahoma City Thunder, por 119-112, em casa, com LeBron James em destaque.

A grande figura dos campeões da NBA registou um triplo-duplo, carregando a equipa para a vitória, com 28 pontos, 14 ressaltos e 12 assistências. Montrezl Harrell apontou 21 pontos nos Lakers.

Do lado dos OKC, três jogadores chegaram à marca do duplo duplo: Shai Gilgeous-Alexander foi o grande destaque, com 29 pontos, sete ressaltos e 10 assistências, Darius Bazley apontou 21 ressaltos e 16 ressaltos e Diallo registou 20 pontos e 11 ressaltos.

Os Los Angeles Lakers são segundos classificados da conferência oeste da NBA, com 19 vitorias e 6 derrotas. Os Oklahoma City Thunder estão a ter uma temporada para esquecer, muito distantes de um lugar de "play-off", com 10 vitórias e agora 13 derrotas.

Outros resultados

Charlotte Hornets 119-94 Houston Rockets

Chicago Bulls 101-105 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 113-128 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 127-122 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 119-113 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 112-125 Milwaukee Bucks