Comité Olímpico classifica como "inapropriadas" declarações do presidente dos Jogos Olímpicos Tóquio2020

O Comité Olímpico Internacional (COI) classificou como “absolutamente inapropriados” e contrários à política do organismo os comentários ofensivos sobre mulheres feitos há seis dias pelo presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

“Os recentes comentários do presidente Yoshiro Mori foram absolutamente inapropriados e contrários aos nossos compromissos”, refere o organismo em comunicado, seis dias depois do responsável nipónico ter dito que as mulheres têm dificuldade em ser concisas, observando que os membros femininos do órgão a que preside “sabem colocar-se no seu lugar”.

Em comunicado, o COI garante que a “comunidade desportiva pode estar segura” de que o organismo “manterá o seu compromisso de implementar uma política de não discriminação, igualdade de género, inclusão e solidariedade”.

Um dia depois de ter proferido os comentários, Mori, de 83 anos, pediu desculpas e considerou-os “contrários ao espírito olímpico”, mas afastou a hipótese de uma demissão imediata, que começou a ser pedida nas redes sociais.

Questionado sobre se tencionava abandonar o cargo, por causa da polémica, Mori recusou à partida essa possibilidade, mas acrescentou: “Se todos me disserem que estou a incomodar, então deverei pensar nisso”.

Entretanto, cerca de 400 voluntários desistiram de dar apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, previstos para o verão, e o comité organizador tem recebido milhares de queixas sobre as declarações de Mori.

O comité organizador das duas competições convocou para o final de semana uma reunião para debater a polémica, que também está a ser criticada por vários patrocinadores.