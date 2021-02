Ricardo Soares. “Em 13 dias, é o quinto jogo que o Gil Vicente faz”

O treinador do Gil Vicente elogia a primeira parte dos seus jogadores e lamenta a falta de frescura na segunda na partida contra o Sporting.

“Fizemos uma excelente primeira parte, sabíamos que o Sporting é uma equipa que faz muito bem o apoio para atacar a profundidade. Jogámos altos, mas com critério, a não tirar profundidade. Sempre que recuperávamos a bola, sabíamos que se combatêssemos a profundidade, o Sporting ia tentar ligar por dentro, nós diminuíamos o espaço entrelinhas. Conquistámos bolas, saímos para contra-ataque, numa delas fizemos golo, podíamos ter feito mais”, refere Ricardo Soares.

O técnico dos galos de Barcelos considera que “faltou alguma frescura física. Em 13 dias, é o quinto jogo que o Gil Vicente faz. Penso que isso foi determinante para o jogo, mais a qualidade do Sporting”.

Ricardo Soares explica que a sua equipa não baixou por estratégia e deixou duas razões para que isso tenha acontecido na segunda parte: “Primeiro, pela qualidade do Sporting. Com as entradas do João Mário e do Daniel Bragança, fez uma circulação de bola mais rápida e fluída. Na nossa capacidade de pressão, começa a faltar os tempos, fruto de alguma falta de frescura física e tivemos de vir para trás”.

O treinador gilista termina a flash interview da Sporttv considerando que “pela forma como lutaram e pela qualidade, principalmente na primeira parte, penso que merecíamos mais”.

O Sporting venceu o Gil Vicente por 2-1.