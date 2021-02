Queda de granizo interrompe Paços de Ferreira-Portimonense

O jogo entre Paços de Ferreira e Portimonense, em casa do clube pacense, esteve interrompido durante alguns minutos devido à queda de granizo no Estádio Capital do Móvel.

Manuel Mota, árbitro da partida, decidiu interromper a partida quando começou a granizar, já minutos após ter começado a chover de forma torrencial.

O jogo esteve apenas cinco minutos interrompido, mas a situação obrigou os jogadores e equipas técnicas a sair do relvado de forma apressada.

Vários distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva por vezes forte e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Mais de meia centena de ocorrências já foram registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) durante a manhã devido ao vento forte e chuva.