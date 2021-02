Nota 4 para Nuno Almeida. “Arbitragem positiva”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Hugo Almeida, o árbitro que dirigiu o Gil Vicente - Sporting.

O especialista da Renascença resume: “arbitragem positiva”, até num jogo que não foi simples, muito por culpa da muita chuva em Barcelos.

No primeiro tempo, nota para três pontos: Baraye não sofre falta e é ele que acerta em Antunes na área; Matheus Nunes vê bem o amarelo; e o golo do Gil Vicente é bem validado.

Já no segundo tempo, também três lances: não há mão num lance que Paulinho protesta; não há falta no primeiro golo do Sporting; e Pedrinho devia ter visto vermelho e não amarelo.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Gil Vicente por 2-1.