Belenenses SAD. Interditado estádio do Jamor

A Comissão Técnica da Liga Portugal, que esteve a avaliar as condições do relvado do Estádio do Jamor, decidiu interditar o terreno de jogo onde atua a Belenenses SAD.

A equipa treinada por Petit vai passar a jogar em Mafra.

Esta decisão foi tomada após uma visita, onde estiveram, entre outros elementos, o presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares.

Vai ser realizada uma nova reavaliação no dia 18 de fevereiro.

Os próximos jogos da Belenenses SAD em casa são contra Nacional (20 de fevereiro) e Benfica (7 de março).



Ainda esta terça-feira, em conferência de imprensa, o presidente Rui Pedro Soares anunciou que a equipa continuaria no Jamor até final da época.