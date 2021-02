Belenenses SAD. Interditado estádio do Jamor

A Comissão Técnica da Liga Portugal, que esteve a avaliar as condições do relvado do Estádio do Jamor, decidiu interditar o terreno de jogo onde atua a Belenenses SAD.

A equipa treinada por Petit vai passar a jogar em Mafra.

Esta decisão foi tomada após uma visita, onde estiveram, entre outros elementos, o presidente da Belenenses SAD, Rui Pedro Soares.

Vai ser realizada uma nova reavaliação no dia 18 de fevereiro.

Ainda esta terça-feira, em conferência de imprensa, o presidente Rui Pedro Soares anunciou que a equipa continuaria no Jamor até final da época.