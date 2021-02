Revelação do Brasileirão anunciado como reforço do FC Cincinnati

O FC Cincinnati anunciou a contratação do ponta de lança brasileiro Brenner, proveniente do São Paulo.

De acordo com a imprensa brasileira, foi a venda mais cara de sempre de um clube brasileiro para a América do Norte, com Brenner a custa um valor a rondar os 13 milhões de euros ao clube da MLS, sendo que o São Paulo fica com uma percentagem de uma futura venda.

Brenner foi uma das grandes revelações do Brasileirão. O avançado de 21 anos fez toda a formação no São Paulo e depois de um empréstimo ao Fluminense na última época apontou 22 golos em 44 jogos disputados.

O FC Cincinnati vai disputar a sua terceira época na MLS, depois de ter sido último classificado na época regular da conferência este nas duas temporadas.