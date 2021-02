Ntcham estranha declarações de Villas-Boas

Olivier Ntcham, médio do Marselha, estranha as declarações do treinador português André Villas-Boas, que afirmou que não queria o jogador francês, que motivou a sua saída do comando técnico.

"Fiquei surpreendido quando me contaram. Quando terminei o europeu sub-21, o Zubizarreta [antigo diretor-desportivo] falou comigo. Por isso achei piada quando soube das palavras do Villas-Boas", disse, à France Football.

O técnico portuense deixou o clube francês em rota de colisão com a direção, nomeadamente devido à política desportiva que tem vindo a ser seguida.



"Apresentei a minha demissão dizendo que não concordo com a política desportiva. Não quero nada do Marselha. Eu não quero o dinheiro. Eu disse não à vinda desse jogador. Ele não estava na nossa lista", revelou André Villas-Boas.

Ntcham explica que o treinador sabia bem quem ele era e que o seu agente tentou negociar a sua vinda para o Marselha.



"André Villas-Boas conhecia-me bem e sabia. O seu agente pessoal queria trabalhar comigo, chegou mesmo a pedir um mandato exclusivo em Marselha, o qual não aceitei. Fiquei muito surpreendido, mas depois ignorei esta história porque estou muito feliz por representar o Marselha. Não teria recusado por nada no mundo", termina.