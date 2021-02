Governo aprovou cerca de 215 milhões de euros a fundo perdido para apoiar setor do turismo

Veja também:

O Governo já aprovou cerca de 215 milhões de euros de apoios a fundo perdido para o setor do turismo, dos quais cerca de 177 milhões já foram pagos, disse o ministro da Economia, Siza Vieira, esta terça-feira.

"Para o setor do turismo, já aprovamos cerca de 215 milhões de euros de apoios a fundo perdido, dos quais cerca de 177 milhões já pagos", no âmbito do programa Apoiar.pt, avançou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, que participava no 'webinar' "O Estado do Turismo", promovido pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

De acordo com o governante, no total dos apoios disponibilizados, entre apoios ao emprego e ao 'lay-off' no setor do turismo, o valor supera os 2.200 milhões de euros.

Siza Vieira reconheceu, no entanto, que o impacto da terceira vaga da pandemia será negativo e, por isso, será necessário "manter e reforçar os apoios ao emprego e à economia".