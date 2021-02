Seleção feminina de futebol entra em estágio no Algarve a pensar no Europeu

A seleção portuguesa feminina de futebol concentra-se em Lagos, no Algarve, onde inicia a preparação para os dois últimos jogos do grupo E de apuramento para o Europeu, com Finlândia e Escócia.

No arranque dos trabalhos não estará a capitã Cláudia Neto (Fiorentina), nem Vanessa Marques (Ferencvaros) e Diana Silva (Aston Villa), autorizadas a juntarem-se mais tarde, devido a compromissos nos respetivos clubes.

No Algarve, após a realização ainda dos testes de despistagem à covid-19, a seleção feminina, comandada por Francisco Neto, terá treinos diários e bidiários até à próxima terça-feira, dia em que viaja para Helsínquia.

A equipa joga primeiro com a Finlândia, em 19 de fevereiro, num momento em que as duas seleções lideram em igualdade de pontos o grupo E, seguindo-se o jogo diante da já eliminada Escócia, em 23, em Larnaca, no Chipre.

O compromisso com as escocesas será em terreno neutro, após acordo entre as duas Federações e com a autorização da UEFA face às restrições nos voos entre o Reino Unido e Portugal, devido à pandemia do novo coronavírus.

Para o Europeu, a disputar em 2022 em Inglaterra, apuram-se diretamente as seleções vencedoras dos nove grupos, mais as três segundas melhores, enquanto as restantes seis irão disputar um ‘play-off’ para mais três vagas, em abril.