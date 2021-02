Lucas Veríssimo oficializado pelo Benfica

Veríssimo foi recebido pelo administrador Rui Costa e já treinou com os novos companheiros.

"Assim que coloquei a camisola, disse logo que é muito linda e pesada. Ainda para mais com o número do Luisão. Não vejo a hora de poder entrar em campo para poder ajudar os meus companheiros", afirmou à Btv

O defesa central Lucas Veríssimo é reforço do Benfica até 2025. O brasileiro, de 25 anos, chega do Santos e vai vestir a camisola 4, que era de Luisão.

"Há algum tempo que aguardo por este momento. Estou a viver um sonho e não quero acordar. Quero viver muita coisa aqui dentro. Que seja o início de muitas coisas boas. Estou a vir para um grande clube, o maior de Portugal, um dos maiores do Mundo. A expectativa é sempre de títulos e crescer ainda mais", acrescentou.

O jogador confirma que tinha outras propostas em carteira. "Tive ao longo dos anos propostas de outros clubes mas nenhuma me atraiu quanto a do Benfica. É um dos maiores do Mundo, já conquistou inúmeros títulos", garantiu.