Liga Europa. Pandemia obriga Benfica a receber Arsenal em Roma

O Benfica vai receber o Arsenal no Estádio Olímpico de Roma, no jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, sabe Bola Branca.

As restrições de viagens entre Portugal e o Reino Unido, devido ao atual estado da pandemia nos dois países, obrigaram à alteração do recinto, pelo que o Benfica não pode receber o Arsenal no Estádio da Luz, uma vez que obrigaria os "gunners" a cumprir quarentena no regresso a casa.

A Roma também disputa a Liga Europa, mas estará nesse dia em Portugal para disputar a eliminatória contra o Braga, na Pedreira, o que disponibiliza o Olímpico de Roma para a partida.

A Lazio, que partilha o Olímpico com a Roma, está também nas provas europeias e recebe o Bayern de Munique na primeira mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões, mas a partida só se disputa na semana seguinte, a 23 de fevereiro, o que não representa um entrave na utilização do estádio.

O jogo da segunda mão, que está marcado para a semana seguinte, a 25 de fevereiro, também não será disputado no Emirates, em Londres, mas ainda não há decisão sobre o local onde será disputado.

O Benfica-Arsenal, no Estádio Olímpico de Roma, está marcado para o dia 18 de fevereiro, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.