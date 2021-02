Jaime Antunes e o momento do Benfica. "A tempestade está ultrapassada"

Em declarações a Bola Branca , dirigente encarnado congratula-se com o regresso da equipa às vitórias classificando de "fundamental", tal como o regresso de Jorge Jesus ao banco de suplentes. O técnico transmitiu a fibra necessária para "um bom jogo no primeiro tempo", enaltecendo assim a resposta dada pela equipa.

"A tempestade está ultrapassada", considera vice-presidente suplente do Benfica, Jaime Antunes, sobre o momento das águias, depois de terem superado um surto de Covid-19 que custou pontos no campeonato.

Além de Jorge Jesus, há um jogador que tem sido importante dentro do grupo, Nicolás Otamendi. O argentino, após um começo titubeante e envolvido na polémica da braçadeira de capitão parece estar agora a convencer todos, com o dirigente a sublinhar que o defesa está a "encarnar o espírito de que a equipa precisa" e que tem exemplar, "merecendo aplausos e parabéns".

Num cenário de bonança e com serenidade, Jaime Antunes também "não atira a toalha ao chão", embora o discurso demasiado ambicioso e enfatizado por Jorge Jesus quando chegou no início da época, dê agora lugar a um prudente avançar "jogo a jogo e no final é que se fazem as contas".

"Não há campeões em janeiro ou fevereiro. É ganhar os jogos que se seguem e afirmar a qualidade que todos reconhecem que a equipa tem", explica.

O dirigente prefere deixas as contas do passado recente para trás e concentrar-se na expetativa de que os encarnados farão "uma segunda volta fantástica".

O Benfica venceu o Famalicão e encurtou a distância para o Sporting de Braga, que igualou com 37 pontos, e para o FC Porto, que está a três de distância. O Sporting está a oito pontos de distância, mas pode voltar a ficar a 11, caso bata o Gil Vicente.