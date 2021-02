Sporting não faz "xeque-mate" ao título se vencer Gil Vicente, diz Rúben Amorim

Uma vitória contra o Gil Vicente não significa que o Sporting feche as contas do título, considera o treinador Rúben Amorim. Em conferência de imprensa, o técnico fala num "campeonato estranho", em que os grandes podem perder pontos contra qualquer equipa.

"Ainda há muito campeonato e faltam muitos pontos, há jogos entre nós [os candidatos]. Falta a segunda volta inteira. Todos podem perder pontos em qualquer estádio e temos é de ganhar o próximo jogo. Estamos confortáveis, mas tudo é possível. Em janeiro estava no Campeonato de Portugal, dois meses depois fui vendido por 10 milhões e depois o mundo parou com uma pandemia. Tudo pode ser recuperado, o campeonato está estranho", afirma o técnico.

Nuno Mendes é a única baixa no plantel do Sporting para o jogo em Barcelos e Amorim fala sobre o estado físico do lateral-esquerdo.

"Tem ainda um desconforto e não vamos arriscar, ainda para mais depois da exibição do Antunes. Ele passou muito tempo com lesão. Subiu muito de forma, é um grande ativo do Sporting, tem só 18 anos e queremos tratá-lo com especial atenção porque ainda é junior", explica.

Amorim recorda a vitória da primeira volta contra o Gil Vicente, uma vitória que admite que pode ser sido injusta, para perspetivar um jogo difícil em Barcelos.

"Estamos muito bem e vimos de boas exibições. Estamos preparados para o jogo que vai ser difícil. Aqui em casa foi difícil, fizemos golos nos últimos 10 minutos e o resultado não refletiu o que se passou no jogo. Eles reforçaram-se, podem jogar em dois sistemas e não tivemos muito tempo para treinar e trabalhar. Tentamos estudar tudo ao pormenor. A equipa está num bom momento e vamos tentar levar o jogo para o nosso tipo de futebol que nos favorece", termina.

O Gil Vicente-Sporting está marcado para esta terça-feira, às 21h00, no Estádio Municipal de Barcelos, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.