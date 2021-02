Amorim: "Se perder dois jogos, a capa do jornal vai dizer que o Sporting sonda Abel Ferreira"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, continua a recusar admitir uma candidatura ao título, ainda que, em caso de vitória contra o Gil Vicente, os leões aumentem para oito pontos a diferença para o segundo classificado, o FC Porto, que empatou em Braga já nesta jornada.

Em conferência de imprensa, o treinador explica que tudo muda muito rapidamente no futebol e dá o exemplo que o podem associar à saída se perder dois jogos seguidos.

"Já tenho alguns anos disto, bastam duas derrotas para no dia seguinte nas capas vir 'Sporting sonda Abel', ou algo do género. Quero gozar o momento. Sou muito feliz com os meus jogadores e mais vale gozar este momento e não pensar noutras coisas", afirma.



Ainda assim, Rúben Amorim não tem medo de perder a liderança, apesar de reconhece que isso pode acontecer, o que mantém o grupo focado no trabalho diário.

"Não temos medo, mas há a noção que se pode perder em dois ou três jogos, isso já aconteceu no passado. Esse receio é bom porque nos mantém no trabalho e no foco diário. Medo não há nenhum. Não somos ingénuos de achar que isto está feito. Os sportinguistas estão orgulhosos da equipa, mas cautelosos. A nossa atitude não vai mudar, podem estar descansados", promete.

"Por uma questão de coerência", Amorim vai continuar sem admitir que é candidato ao título, apesar da vantagem confortável para FC Porto, Braga e Benfica.



"As coisas mudam. Como mudaram num mês, porque tínhamos uma vantagem pequena, pode mudar no próximo para o lado contrário. Somos uma equipa nova e sabemos que vamos sofrer. Não temos conhecimento de como a equipa vai reagir a períodos maus, porque ainda não os tivemos. Pode acontecer a qualquer equipa e, por isso, vamos pelo que já combinamos no início da época, jogo a jogo fazemos o nosso caminho", explica.

Calendário mais leve não justifica distância

Rúben Amorim admite que não estar nas competições europeias "é uma pequena vantagem", mas recusa afirmar que esse é o motivo para a vantagem na tabela classicativa, pois o Sporting ganhou vantagem na classificação em janeiro, mês em que não há jogos de provas europeias.

"Temos uma pequena vantagem de não estar nas competições europeias, mas se formos a ver, ganhamos vantagem nos pontos quando tínhamos menos essa vantagem, que foi no último mês. O Benfica teve os mesmos jogos que nós e ganhamos pontos de vantagem. Pode acontecer ao contrário", atira.

O Sporting pode aumentar para oito pontos de vantagem se vencer o Gil Vicente, porque o FC Porto empatou em casa do Sporting de Braga. Amorim reconhece que os resultados dos rivais mexem com os jogadores, mas é tarefa da equipa técnica "chamá-los à terra".

"Claro que sabemos os resultados dos outros clubes e dos rivais. Eles comentam de manhã, mas o nosso foco enquanto equipa técnica é chamá-los à terra e trabalhar no que podemos controlar, que é como podemos ganhar ao Gil Vicente. Mas claro que para ser campeão, uma equipa tem de ganhar os seus jogos e as outras perder", diz.

O Gil Vicente-Sporting está marcado para esta terça-feira, às 21h00, no Estádio Municipal de Barcelos, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.