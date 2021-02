Papa no Iraque: Visita inclui encontros com o grande aiatola, líderes curdos e refugiados

O programa da viagem apostólica do Papa ao Iraque, entre 5 e 8 de março deste ano, foi divulgado e inclui encontros com o grande aiatola Ali al-Sistani, líderes curdos e refugiados.



Logo no primeiro dia da chegada, para além dos habituais encontros com as autoridades iraquianas e representantes da sociedade civil no palácio presidencial de Bagdad, Francisco ainda arranja tempo para falar aos bispos, sacerdotes e consagrados na Catedral Sírio-Católica de Nossa Senhora da Salvação.

Na manhã de sábado, 6 de março, Francisco voa até Najaf, para uma visita de cortesia ao grande aiatola Ali al-Sistani.

Prossegue depois, novamente de avião, até Nassiriya, para o tão esperado encontro inter-religioso na Planície de Ur.

Nessa mesma tarde, já de regresso a Bagdad, o Papa celebra missa na Catedral Caldeia de São José.

Igualmente intensa é a sua agenda para domingo, 7 de março. Francisco voa de Bagdad em direção a Erbil, onde se encontra com autoridades religiosas e civis do Curdistão iraquiano.

Depois, vai de helicóptero para Mosul, onde reza pelas vítimas da guerra no Hosh al-Bieaa (praça da igreja) e segue até Qaraqosh, para um contro com a comunidade na Igreja da Imaculada Conceição.

Sempre de helicóptero, regressa a Erbil onde, ainda na tarde de domingo, celebra missa no Estádio Franso Hariri.