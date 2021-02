Pandemia "deu lugar a um mundo novamente fragmentado e dividido”, alerta Papa

A pandemia veio alterar o “mundo interligado" a que estávamos acostumados e "deu lugar a um mundo novamente fragmentado e dividido”, disse, esta segunda-feira, o Papa ao Corpo Diplomático.



Num longo discurso aos embaixadores acreditados na Santa Sé, Francisco destacou três tipos de crises - sanitária, económico-social e política - agravadas pela pandemia, mostrando-se preocupado com o aumento do terrorismo, da eutanásia, do lucro com as vacinas, da falta de diálogo na política e da “catástrofe educativa” que pode resultar do ensino à distância.

A nível de saúde, “a pandemia confrontou-nos fortemente com duas dimensões ineludíveis da existência humana: a doença e a morte”. Neste contexto, Francisco denuncia várias feridas expostas pelos contágios da Covid-19.



Aumento das leis contra a vida

“O valor da vida é fundamental, de cada vida humana e da sua dignidade, em todos os momentos do seu itinerário terreno desde a concepção no ventre materno até ao seu fim natural. Infelizmente, é doloroso constatar que, a pretexto de garantir pretensos direitos subjetivos, um número crescente de legislações no mundo está a afastar-se do dever imprescindível de defender a vida humana em cada uma das suas fases. (…) Se se suprime o direito à vida dos mais frágeis, como se poderão garantir eficazmente todos os outros direitos?”

Contra a lógica do lucro no acesso às vacinas

“Renovo o meu apelo para que sejam oferecidos a cada pessoa humana os cuidados e a assistência de que necessita. Com efeito, não pode ser a lógica do lucro a guiar um campo tão delicado como o da assistência e tratamento sanitários. Portanto, exorto todos os Estados a contribuírem ativamente para as iniciativas internacionais tendentes a assegurar uma distribuição equitativa das vacinas, não segundo critérios puramente económicos, mas tendo em conta as necessidades de todos, especialmente das populações mais carenciadas.”

A Terra também está doente

“A crise ambiental veio demonstrar que não é apenas o ser humano que está doente, a nossa Terra também. Por exemplo, os impactos da alteração climática – sejam eles diretos como os eventos climáticos extremos das inundações e secas, ou indiretos como a desnutrição e as doenças respiratórias – aparecem muitas vezes carregados de consequências que persistem por muito tempo”.

Fome e tragédias humanitárias

“Refiro-me, em primeiro lugar, à insegurança alimentar que, durante o ano passado, afetou particularmente o Burkina Faso, o Mali e o Níger, com milhões de pessoas a passar fome; bem como à situação no Sudão do Sul, onde existe o risco duma carestia e onde persiste aliás uma grave emergência humanitária: mais de um milhão de crianças sofre escassez de alimentos, enquanto são frequentemente obstaculizados os corredores humanitários e limitada a presença das agências humanitárias no território.”

Contra a doença do descarte

“A crise económica e social evidenciou outra doença que afeta o nosso tempo: o duma economia baseada na exploração e no descarte quer das pessoas quer dos recursos naturais. Com demasiada frequência, se esqueceu da solidariedade e dos outros valores que consentem à economia estar ao serviço do desenvolvimento humano integral, e não de interesses particulares. Assim, a crise atual é a ocasião propícia para repensar a relação entre a pessoa e a economia. É precisa uma espécie de «nova revolução coperniciana» que coloque de novo a economia ao serviço do homem e não vice-versa”

Cabo Delgado e outras emergências humanitárias

“Penso de modo particular no Sudão, onde se refugiaram milhares de pessoas em fuga da região de Tigray, bem como noutros países da África subsariana, ou na região de Cabo Delgado em Moçambique, onde tantas pessoas foram obrigadas a abandonar a sua terra e se encontram agora em condições muito precárias. Pelo meu pensamento passam também o Iémen e a Síria, onde, além doutras emergências graves, a insegurança alimentar aflige grande parte da população e as crianças encontram-se exaustas pela desnutrição”.