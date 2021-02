FC Porto "não se vai render" na luta pelo título

Ivanildo, antigo médio do FC Porto, acredita que os dragões estão dentro da luta pelo título de campeão nacional e recusa "entregar" o campeonato ao Sporting, que pode voltar a aumentar a distância para os dragões, que empataram em casa do Sporting de Braga.

O FC Porto empatou a dois golos na Pedreira, o segundo empate consecutivo no pior registo para os portistas na era Sérgio Conceição. O Porto perdeu 14 pontos em 18 jornadas no atual campeonato. Há 16 jogos por disputar e a equipa já deixou pelo caminho os mesmos pontos que perdeu em toda a época 2017/2018, quando regressou aos títulos com Sérgio Conceição em estreia no comando técnico da equipa.

Golos "caídos do céu"

Ivanildo acha que o empate caiu do céu ao Braga e que o FC Porto, na próxima quarta-feira, tem possibilidade de retificar na Taça o que correu menos bem na última noite.

Para o antigo internacional guineense, mesmo com apenas dez jogadores em campo, a equipa de Sérgio Conceição provou ser melhor que o conjunto orientado por Carlos Carvalhal.

"O FC Porto foi sempre a melhor equipa em campo. Mesmo com dez jogadores, dominou e teve mais bola. O Sporting de Braga não teve nenhuma chance, mas os jogadores acreditaram até ao fim e conseguiram um empate que lhes caiu do céu. No jogo da próxima quarta-feira, o Porto não vai poder contar com o seu melhor jogador. O Corona vai fazer falta mas terá, certamente, um substituto à altura. Se jogar como o fez ontem, tem todas as condições para chegar lá e ganhar", acrescentou.