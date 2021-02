Vacinação Covid: Marta Temido anuncia simulador para maiores de 50 anos

Veja também:

O Ministério da Saúde vai disponibilizar, no final desta semana, um simulador online para as pessoas com mais de 50 anos com informação sobre a vacinação Covid-19.



O simulador, que poderá ser consultado no site Covid-19 do Ministério da Saúde, vai permitir aos utentes com mais de 50 anos poderem saber se estão nas listas já definidas para a primeira fase de vacinação.

“Para tal bastará que sejam inseridos alguns dados, como o número do Serviço Nacional de Saúde, a data de nascimento ou o nome completo”, explicou a ministra da Saúde.