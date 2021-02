Proteção Civil avisa para possibilidade de cheias, neve e chuva forte

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisa para a possibilidade de cheias nos próximos dias devido às previsões de continuação chuva persistente.



Podem acontecer inundações no Alentejo e no Algarve, com base na previsão de precipitação, deverá ser mantida a vigilância sob as bacias do Tejo, Douro, Vouga e Mondego, indica a ANEPC, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

“A precipitação local excessiva e persistente dos últimos dias poderá provocar cheias e inundações face à subida da altura dos rios e ribeiras do Alentejo, (nomeadamente no vale do rio Sorraia, com submersão de pontes no concelho de Mora e galgamento da margem esquerda do rio em Coruche, com vigilância em relação à vila, e submersão de estradas) e Algarve”, detalhe o mesmo comunicado.

As previsões meteorológicas apontam, esta segunda-feira, para chuva persistente no Norte e Centro e vento por vezes forte; queda de neve, em especial na Serra de Estela-Torre; e agitação marítima forte na costa ocidental.

Para terça-feira, está prevista chuva forte nas zonas montanhosas do Norte e Centro e queda de neve acima dos 1.400 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para 1.000 metros nas Regiões Norte e Centro.

A Proteção Civil também alerta para vento forte e possibilidade de trovoada e granizo no Norte e Centro do país, durante a tarde de terça-feira.