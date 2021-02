Passaportes de imunidade. Chave para o regresso ao normal, ou mais dores de cabeça Covid?

Não obstante, para esta especialista há uma dimensão ética indiscutível e que vai no sentido de se aceitarem os passaportes. “Do ponto de vista ético é sustentável que, se se provar verdadeiramente que as pessoas têm um grau de imunidade e que não transmitem a infeção, não é legítimo mantê-las em confinamento”, diz.

“Obviamente que isso pode ser uma solução muito interessante no sentido de nos permitir de alguma forma voltar ao normal, ou de parte da população conseguir voltar ao normal. O que acontece com a imunidade é que nós temos, neste momento, muitas dúvidas científicas , ou seja, não se sabe nem qual é o grau, nem o tipo de imunidade adquirida, e aqui estamos a falar não só das pessoas que já foram vacinadas, mas também daquelas que apanharam a doença, ou seja, não sabemos se aquilo só vai atenuar sintomas graves, se vai prevenir o aparecimento de sintomas, se vai prevenir a infeção subsequente, se realmente previne a transmissão. E mesmo relativamente aos vacinados, não se sabe quanto tempo é que aquela imunidade dura”, diz à Renascença a professora do Instituo de Bioética da Universidade Católica Portuguesa.

“Mesmo com a proteção dos mais vulneráveis com as (...)

Dados lançados

As questões sobre o passaporte de vacina ou de imunidade levantam ainda questões jurídicas, nomeadamente ao nível da proteção de dados.

Helena Tappe Barroso, advogada do escritório Morais Leitão e especialista em proteção de dados, recorda que “qualquer operação ou atividade que implique conhecer dados, conservar os dados, tratá-los, usá-los, compará-los, é uma operação de tratamento de dados pessoais e para que isso possa ser feito é necessário que haja um fundamento legítimo”.

Dentro deste âmbito os dados relativos à saúde gozam de uma proteção especial. “O princípio relativamente a dados de saúde é de que o seu tratamento só é admissível se estiverem reunidas certas exceções que estão previstas no regulamento, que permitem esse tratamento, o acesso e conhecimento. Temos uma regulamentação muito mais apertada no que diz respeito à possibilidade de esses dados serem usados.”

“Estes passaportes na verdade não têm uma finalidade de interesse público no domínio da saúde pública. Os interesses subjacentes à emissão deste tipo de informação são muito mais interesses económicos, interesses que permitam a circulação. Portanto independentemente de serem interesses relevantes, quanto muito penso que poderíamos ter uma situação de motivos de interesse público”, acrescenta.

Para Portugal o enquadramento jurídico é o do Regime Geral de Proteção de Dados, que é legislação europeia, mas a jurista sublinha que isso não implica que os países da União tenham de agir como um só neste domínio. “Aquilo que estamos a ver na União Europeia é precisamente o contrário disso. De facto, alguns países, por exemplo a Dinamarca e a Suécia, já estão a avançar no sentido de criar mecanismos de passaporte de vacinação.”

Aplica-se, diz, a mesma lógica em relação à atual exigência de testes negativos para se poder aceder a um país. “O facto de haver uma regulamentação na UE que é comum aos países da UE, não significa que isto tenha de ser uma decisão única. Talvez seja desejável que assim seja, e de facto a discussão que está a ser feita – até ao nível da Comissão Europeia – é uma discussão comum, mas os países estão a diferentes velocidades. Alguns estão mais renitentes, outros não.”

Uma das questões importantes a ter em conta é o suporte desse eventual passaporte e aí há vantagens e desvantagens. Se, por um lado, ter o documento em papel evitaria a concentração de informação e dados pessoais em grandes bases centralizadas onde possam existir abusos, por outro tudo, parece encaminhado para uma solução tecnológica, onde os próprios laboratórios, por exemplo, possam inserir resultados de testes e dados sobre vacinação.

“Uma solução de informação descentralizada e o mais possível no poder daquele a quem a informação diz respeito, é claramente uma solução menos intrusiva em termos de privacidade do que qualquer solução em que essa informação esteja centralizada numa base a que acedam autoridades públicas ou outras entidades, como por exemplo as que gerem o trânsito em viagem. Isso é evidente. Agora, é preciso não esquecer que as soluções digitais são soluções que, em termos de fiabilidade de informação, podem ser muito mais eficientes”, diz Helena Tappe Barroso

Enquanto se discutem os prós e contras da questão a sociedade civil vai procurando as suas próprias soluções. São várias as famílias que, numa altura em que se veem obrigadas a ficar confinadas, em teletrabalho e sem capacidade para acompanhar filhos menores, recorrem a ajudas externas, contratando jovens “babysitters” que já tenham tido Covid e que, por isso, têm menos probabilidade de infetar ou serem infetados.

“Quando a Cidade Universitária estava a recrutar miúdos voluntários para ajudar nas refeições para um dos hospitais de campanha, um dos critérios de inclusão era exatamente miúdos que já tinham tido a doença. Não só estão mais protegidos, como protegem mais as outras pessoas que estão lá. No fundo é um passaporte de imunidade informal. E faz sentido que isso ocorra”, diz Ana Sofia Carvalho, professora do Instituo de Bioética da Católica.