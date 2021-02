Nicole baixou as notas, Rodrigo perdeu o comboio da leitura

Carla é cozinheira num infantário, que agora está fechado. Está em casa, em lay off, e o dinheiro não chega para comprar equipamentos novos – nem chega para arranjar o visor e a câmara do único telemóvel que têm. Para já, terão de se desenrascar assim.

A mãe de Nicole e Leonor aponta críticas ao Ministério da Educação, que no último ano prometeu que todos os alunos teriam acesso a um computador, com prioridade para os alunos apoiados pela ASE.

“Uma coisa que se promete devia-se cumprir. Neste momento, se os meteram em casa, eles têm de ter condições para poder estudar. Coisa que não acontece”, afirma.

Segundo a associação de pais do agrupamento de escolas Leonardo Coimbra-Filho, no Porto, num universo de 540 alunos, aproximadamente 150 estão à espera do computador cedido pelo Ministério da Educação para acompanharem as aulas.

Crianças sentem-se “inferiorizadas”

Cátia Ramalho, presidente da associação de pais de uma das escolas do agrupamento, a Escola da Pasteleira, tem três filhos – todos no escalão A da ASE – e apenas um computador em casa, que o filho Diego ganhou com o Prémio de Mérito Escolar Rumo à Excelência, em 2019.

As duas filhas, do quarto e oitavo ano de escolaridade, também terão de acompanhar as aulas pelo telemóvel. Uma situação difícil, mas não tão difícil como a de outros colegas.

“Há colegas da minha filha que estão no oitavo ano e nem acesso a um telemóvel com câmara têm. Não se sabe como vão ter as aulas. Eles podem ir à escola levantar o material, mas mesmo assim acho que acaba por ser uma discriminação”, comenta a presidente da associação de pais.

Cátia lembra que, além do atraso na matéria dada, a diferenciação pode ter impacto na auto-estima das crianças. “Não estou a dizer que é maldade das crianças, mas é normal elas comentarem "eu tenho um computador, posso estar na aula, e tu não estiveste...” é normalíssimo, agora que a criança se sente inferiorizada, sente”.