​Mentes Sorridentes: Programa escolar ajuda alunos a lidar com a ansiedade e as emoções

No final, um inquérito feito a professores e pais pelo Centro de Neuro-Desenvolvimento do Hospital Beatriz Ângelo, que monitoriza o projeto, confirmou que mais de 40% dos alunos melhoraram os níveis de atenção e reduziram a impulsividade.

Aquele espaço onde eles aprendem a gerir melhor as emoções e as ansiedades foi o escolhido para partilharem com a professora e os colegas um assunto que os estava a incomodar. Dulce Gonçalves diz que alguns casos foram encaminhados para as instituições que podem dar resposta, mantendo sempre a escola o apoio a estes alunos, quer por parte da psicóloga e também das Mentes Sorridentes .

“Apareceram vários alunos receosos, porque a escola ia fechar e iam ficar fechados em casa e o ambiente em casa não era o melhor”, conta à Renascença a mentora do projecto e professora de educação especial.

Quando, em meados de janeiro, se começou a falar da possibilidade de as escolas fecharem, a professora Dulce Gonçalves começou a receber mais alunos na sala das Mentes Sorridentes, na escola João Villaret, em Loures.

Em vésperas do arranque do ensino à distância, há (...)

Em tempos de pandemia, com os alunos fechados em casa, os perigos são ainda maiores. A professora Dulce Gonçalves, que está a fazer uma tese de doutoramento sobre o projecto, concluiu que um grupo de alunos que seguia o ano passado, e que continuou a ser acompanhado à distância quando as escolas fecharam, conseguiu desenvolver as suas competências socio-emocionais.

“Eles conseguiram usar as ferramentas nos momentos em que precisam de digerir os seus pensamentos mais difíceis, as emoções mais complicadas e os momentos da vida que representam um desafio”, relata a mentora do projeto,

A professora conclui que o programa funciona de uma forma preventiva da saúde mental e um reforço das competências socio-emocionais para estes jovens em realidade pandémica.