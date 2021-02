Mais 2.505 casos de Covid-19 em Portugal e 196 mortes, o número mais baixo em 21 dias

O número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos aumentou para 877 , com mais 12 entradas nas últimas 24 horas.

Nos hospitais portugueses estão internadas 6.344 pessoas com o novo coronavírus, são mais 96 doentes desde ontem.

Portugal regista esta segunda-feira mais 196 mortes e 2.505 casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o número mais baixo de óbitos desde 18 de janeiro e de infeções desde dia 3 do mês passado.

O número de casos ativos da doença desceu. Há esta segunda-feira menos 4.446 infeções, num total de 140 mil.

Recuperaram da doença 6.755 pessoas e há menos 6.535 contactos de vigilância.

Desde a chegada da doença a Portugal, no início de março do ano passado, estão confirmadas 14.354 mortes e 767 mil casos de Covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com 100 mortes e 1.760 novos casos nas últimas 24 horas.

A região Centro tem esta segunda-feira 38 óbitos e 177 casos e o Norte 32 mortes e 379 infeções.

O Alentejo regista mais 19 mortes e 60 casos, o Algarve quatro óbitos e 61 infeções, a Madeira três mortes e 58 casos e os Açores mais uma dezena de infeções.

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta segunda-feira que, até novos dados estarem disponíveis, a vacina contra da Covid-19 da AstraZeneca deve ser "preferencialmente" utilizada para pessoas até aos 65 anos de idade.

Numa norma divulgada no site, a DGS acrescenta, no entanto, que "em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada" se só estiver disponível esta vacina. Leia aqui o documento.





Covid-19 por regiões