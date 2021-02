Há menos concelhos em risco máximo. Monchique passa de moderado a extremo

Veja também:

Portugal regista um decréscimo de 15 concelhos na lista de risco máximo de infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com a última atualização da Direção-Geral da Saúde, 219 municípios registaram uma taxa de incidência acumulada superior a 960 casos por 100 mil habitantes, entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro.

No total, são 197 os concelhos que apresentam um decréscimo de novos casos de Covid-19. Góis (-2.050), Sernancelhe (-1.928), Penalva do Castelo (-1.884) e Penedono (-1.698) lideram a lista. Todos fazem parte da região Centro do país.

A contrariar a tendência está o concelho de Monchique. Em apenas uma semana, o munícipio, que apresentava a menor incidência de casos de Covid-19 em Portugal continental, passou de risco moderado a extremo.

Os últimos dados apontam para 69 casos positivos e uma vítima mortal, resultantes de um surto de no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Monchique (SCMM). Este acontecimento pode estar na origem do repentino aumento de risco na localidade.