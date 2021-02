De professores para professores. 15 dicas para sobreviver a mais um período de ensino à distância

Ensino à distância é, para muitos professores, sinónimo de maiores desigualdades entre alunos e de maior "ginástica" para o tentar minimizar. A nova realidade trouxe enormes desafios às escolas - muitos ainda sem solução à vista. Mas no meio dos problemas, os docentes encontraram novas estratégias, que trouxeram algumas vantagens ao processo aprendizagem.

Num inquérito ao qual responderam 51 professores de diferentes níveis de ensino, incluindo do ensino artístico, maioritariamente da zona do Porto, a Renascença pediu aos docentes que partilhassem as suas experiências sobre o último ensino à distância.

Muitos queixam-se das limitações deste tipo de ensino, e são quase unânimes na tese de que “nada substitui o ensino presencial”. Um dos principais problemas, para os professores, é o aumento das desigualdades entre os alunos. 39% dos inquiridos tiveram alunos sem possibilidades de acompanhar as aulas síncronas.

Mesmo para os docentes, a nova realidade obrigou, em grande parte dos casos, a investimentos avultados para se dotarem de meios tecnológicos. 75% dos inquiridos afirmou ter gasto dinheiro próprio em material para as aulas, entre computadores, câmaras, mesas digitalizadoras e reforço da internet em casa. A mediana de gastos foi de 400 euros.

No dia em que arranca um novo período de ensino à distância, a Renascença reuniu 15 dicas de professores para professores, para ajudar a enfrentar melhor o desafio.

1. Esteja presente

Vários dos inquiridos consideram que as atividades síncronas (aulas por videochamada, com presença do professor e de toda a turma) são as mais produtivas e “mais interessantes” para os alunos, em comparação com as atividades realizadas de forma individual.

2. Seja ainda mais claro

Ainda assim, manter a concentração focada nem sempre é fácil, principalmente para os alunos com mais dificuldade. Ana Santos, professora de Físico-Química no Conservatório de Música do Porto, sugere: “há que tentar chamar sobretudo esses a intervir nas aulas síncronas e explicitar de forma pormenorizada as tarefas a executar de forma assíncrona nas mensagens do canal da plataforma usada”.

3. Faça pequenos grupos



Opte por dividir a turma em “pequenos grupos”, que permitam “aulas mais dinâmicas e com atividades em que os alunos possam participar”. São os conselhos de dois professores do primeiro ciclo da Escola Básica Engenheiro Fernando Pinto de Oliveira, Nuno Fernandes e Susana Sampaio.

Célia Rêgo, professora de História no Agrupamento de Escolas do Padrão da Légua, Matosinhos, acrescenta que o trabalho de pares ou de grupo “minimiza as insuficiências tecnológicas de alguns alunos; promove a colaboração e o contacto, mesmo que à distância, entre colegas”.

Por outro lado, nas aulas síncronas, o trabalho em pequenos grupos permite aos alunos tirar dúvidas mais facilmente e de forma menos intimidante do que no grande grupo.

4. Promova a ajuda entre colegas

O contacto entre colegas pode ser ainda mais importante para os alunos com menos acesso a equipamentos tecnológicos.

Na escola do Padrão da Légua, além do serviço de entrega e recolha de materiais impressos, houve entreajuda dentro das turmas - “os alunos disponibilizaram-se para, via telefone, ajudar os colegas”, conta Célia Rêgo.

5. Opte por atividades práticas e dinâmicas

É unânime entre os docentes inquiridos: as metodologias que mais resultam no ensino à distância passam por atividades “curtas e estimulantes” e que “envolvam algum tipo de desafio para os alunos, ou seja, atividades que realmente precisem do papel ativo do aluno para chegarem ao fim”.

Liliana Pinto, professora de Formação Musical e Classe de Conjunto no Conservatório de Música da Maia, menciona um estudo que diz “que o tempo de atenção das crianças em aulas online é pouco mais que 15 minutos”, pelo que as atividades “com um desafio, aliadas à tecnologia, permitem que o aluno esteja mais interessado na aula e mais participativo”.

Célia Rêgo, professora de História, dá um exemplo de uma atividade que resultou com os alunos.

“No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, disponibilizei informação acerca da efeméride num 'padlet' e propus aos alunos [9.º ano de escolaridade] que partilhassem fotografias tiradas por eles de um monumento ou sítio que tivessem visitado e que lhes tivesse ficado na memória. E que fizessem uma breve reflexão sobre a importância do património e da sua preservação. Quase imediatamente, o mural encheu-se de fotografias, acompanhadas de descrições e relatos de episódios e emoções vividos, assim como de comentários de colegas e respostas a comentários anteriores, de partilha entre a turma. Esta experiência mostrou-me que é possível motivar e envolver alunos, mesmo com atividades à distância, que é possível promover a partilha e a interação entre todos”.

Algumas sugestões de atividades práticas que funcionaram para os professores:

- A escrita a várias mãos, ou seja, começar um texto num aluno e ir passando por todos;

- Videos educativos (escola virtual, Khan Academy, RTP Ensina...);

- Coreografias de músicas;

- Realização de pequenas atividades experimentais em casa;

- Questionários no Forms;

- Gravações de textos;

- Simuladores, museus online, laboratórios virtuais, etc;

- Quizzes;

- Visualização de pequenos documentários e posterior trabalho / debate.