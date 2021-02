Covid-19: Médicos alemães admitem ficar mais tempo em Portugal

Veja também:

O chefe equipa clínica alemã, coronel Jens-Peter Evers, considera que vai ser preciso ficar mais tempo em Portugal a ajudar a combater a pandemia de Covid-19, além das três semanas inicialmente previstas.



Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, Jens-Peter Evers disse que três semanas é pouco e será, provavelmente, necessário ficar mais tempo.

“O meu trabalho aqui é ficar por três semanas. Mas posso imaginar que pode ser preciso ficar mais tempo ou trazer uma segunda equipa”, declarou o chefe da equipa clínica, que foi destacada para o Hospital da Luz, em Lisboa.

O coronel Jens-Peter Evers considera que os profissionais de saúde devem ficar em Portugal o “maior tempo possível”, nomeadamente até diminuir a pressão sobre os cuidados intensivos.

Na mesma conferência de imprensa, o presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI) disse que a capacidade de internamento vai estar perto do limite até abril. João Gouveia defende que Portugal não se pode “deslumbrar” com a descida dos casos de Covid-19 e é preciso “aprender com os erros”.