Covid-19: BioNTech/Pfizer entregou mais 87.750 vacinas a Portugal

Veja também:

Portugal recebeu esta segunda-feira 87.750 doses da vacina contra a covid-19 da BioNTech/Pfizer, estando prevista a entrega ainda esta semana de 22.800 doses da vacina da Moderna, anunciou a ministra da Saúde.

“Hoje foi também recebida uma nova entrega de vacina da BioNTech/Pfizer, uma quantidade 87.750 doses, e, para esta semana, no calendário de entregas, está ainda prevista uma outra entrega, no final da semana, da vacina Moderna, com uma encomenda de 22.800 doses”, afirmou Marta Temido.

A governante fazia um ponto de situação sobre o plano de vacinação contra a covid-19, após uma reunião, por videoconferência, com a ‘task force’. A reunião foi presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

Antes, Marta Temido esclareceu que, “até ao final da semana passada, foram recebidas em Portugal 493.050 doses de vacinas contra a covid-19 e, desse total, 450.150 foram entregues no continente”.

“Foi ontem [domingo] recebida a primeira entrega de vacina da companhia farmacêutica AstraZeneca, numa quantidade 43.200 doses”, disse a ministra, realçando que “esta é a atualização genérica de vacinas entregues até à data” no país.