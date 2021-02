Países Baixos suspendem adoções do estrangeiro

O Governo holandês mandou suspender todas as adoções do estrangeiro, esta segunda-feira, depois de uma investigação ter detetado abusos e irregularidades em larga escala nos processos feitos ao longo das últimas décadas.

Em várias situações as irregularidades existiram com o conhecimento dos oficiais holandeses, embora não tenham sido encontrados dados que revelem a existência de subornos do lado holandês.

O ministro de Proteção Local, Sander Dekker, admitiu que o Governo holandês tinha falhado na supervisão dos processos, “desviando o olhar dos abusos”.

“O Governo não fez o que era esperado e deveria ter assumido um papel mais proativo na prevenção dos abusos. É uma observação dolorosa de se fazer. Pedimos desculpa por isso. Peço desculpa a todos os que foram adotados, em nome do Executivo”.

Cabe agora a um futuro Governo decidir como proceder, acrescenta o ministro.

Em causa não estão abusos físicos ou sexuais sobre as crianças em si, mas sim irregularidades nos processos sobretudo no país de origem que eram, ou deveriam ter sido, fáceis de identificar. Teme-se, por isso, que possa ter havido casos de mulheres coagidas ou pagas para dar os seus filhos para adoção e que para todos os efeitos as crianças adotadas por pais holandeses tenham sido traficadas.

“A adoção entre países nos Países Baixos ainda é baseada no incentivo monetário, o que promove o tráfego”, disse à BBC Widya Astuti Boerma, de 45 anos, que foi adotada e tem estado à procura dos seus pais na Indonésia.

“Hoje, este tipo de adoção ainda se concentra em pais que procuram uma criança, quando devia ser ao contrário”, acrescenta.

As irregularidades nos processos levam a que seja muito difícil, ou impossível, aos adotados identificarem e entrarem em contacto com os seus pais biológicos. No caso de Widya Astuti Boerma chegou-se à conclusão de que os seus documentos de adoção indonésios eram forjados. Depois de muito investigar identificou duas mulheres que poderiam potencialmente ser a sua mãe biológica, mas testes de ADN mostraram que não eram. A busca continua.

“Eu culpo o Governo holandês porque os meus pais adotivos nunca foram informados sobre o que se tinha passado. Nunca lhes disseram que havia a possibilidade de eu ter sido vítima de tráfico de crianças e de que os meus documentos eram forjados. Eles sentem-se muito culpados porque poderão ter retirado uma criança à sua mãe na Indonésia, e essa nunca foi a sua intenção”, diz Boerma, em declarações à BBC.