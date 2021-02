"Arrogância inacreditável". Tsipras acusa PM grego de desprezar confinamento

Veja também:

O líder da oposição da Grécia, Alexis Tsipras, acusou esta segunda-feira o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, de mostrar desprezo pelas regras de confinamento, por ter participado num grande almoço ao ar livre, durante o fim de semana.

Mitsotakis participou este fim de semana num almoço ao ar livre, na ilha grega de Ikaria, oferecido por um deputado local.

O repasto, realizado na ilha de Ikaria, foi oferecido por um deputado local e, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais, participaram, pelo menos, 25 pessoas.

Esta segunda-feira, Alexis Tsipras apresentou uma queixa no Parlamento, acusando o primeiro-ministro de exibir uma "arrogância inacreditável", quando restaurantes e muitas empresas na Grécia permanecem fechadas.

O Governo endureceu as medidas de confinamento, nos últimos dias, antecipando o horário de recolher obrigatório para as 18h00, em Atenas e na segunda maior cidade do país, Tessalónica, em resposta a um surto de infeções com Covid-19 que começou no final de janeiro.

A porta-voz do governo Aristotelia Peloni disse que Mitsotakis vai continuar a visitar partes remotas do país para promover a campanha de vacinação contra a pandemia, acusando Tsipras de estar a desviar a atenção das pessoas do propósito da sua iniciativa.

Em dezembro, Mitsotakis foi fotografado ao lado da sua bicicleta de montanha e sem máscara, na companhia de cinco pilotos de motocrosse, episódio que levou o primeiro-ministro a pedir desculpas pelo gesto.

