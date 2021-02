Silas. “Primeiros cinco minutos foram fatais”

O treinador do Famalicão lamenta “os primeiros cinco minutos fatais” para a sua equipa no estádio da Luz (0-2).

"Foi um jogo que começou muito mal para nós, os primeiros cinco minutos foram fatais e aí resolveu-se o jogo. Nesse momento fomos muito passivos, tivemos pouca intensidade. No primeiro golo, o jogador do Benfica passa no meio de três dos nossos. Falta-nos essa intensidade. Faltou-nos essa vontade de ganhar duelos”, disse Jorge Silas.

O técnico famalicense alterou cedo e “quando começámos a jogar com quatro conseguimos começar a pressionar mais. Até sobretudo na segunda parte. Aí, foi um jogo totalmente diferente".

Em declarações à Btv, Silas deixou elogios ao comportamento dos seus jogadores na segunda parte.

“Quero uma equipa valente, que vá aos duelos, que não tenha medo de ficar exposta, pois é assim que quero e é assim que vai ser. Não vamos ser aquilo que fomos na primeira parte, vamos ser o que fomos na segunda-parte. Na segunda parte, já é uma equipa como quero e falta-nos o golo, que temos também de chegar a ele. Mas com as situações que tivemos frente a uma equipa como o Benfica, acredito que vamos continuar a ter e fazer golos", acrescentou.

O Benfica venceu o Famalicão por 2-0, com golos de Darwin e Otamendi.