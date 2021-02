Reforço Blondell garante vitória ao Cova da Piedade contra o Covilhã

O Cova da Piedade recebeu e venceu o Sporting da Covilhã, por 1-0, em partida a contar para a 18ª jornada da II Liga.

Anthony Blondell, que trocou o Arouca pelo Cova da Piedade nos últimos dias do mercado de inverno, marcou o golo da vitória, aos 60 minutos de jogo.

O Cova da Piedade coloca ponto final numa série de sete jogos seguidos sem vencer, com este triunfo contra o Covilhã. A última vitória tinha sido a 6 de dezembro, contra o Varzim. Com esta vitória, o Cova da Piedade sobe ao 12º posto, com 20 pontos, com um jogo a menos do que a maioria das equipas.

Já o Sporting da Covilhã prolonga o mau momento de forma, somando já sete jogos seguidos sem ganhar. O Covilhã está no 16º lugar da II Liga, às portas dos lugares de despromoção, com 17 pontos, mas com menos três jogos do que os rivais.