Moreirense vence em Faro e soma segundo triunfo seguido

O Moreirense venceu, esta segunda-feira, em casa do Farense, por 2-1, em partida da 18ª jornada da I Liga.

Yan abriu o marcador para a equipa treinada por Vasco Seabra, aos 28 minutos de jogo. Já perto do fim da partida, Rafael Martins fez o segundo, de grande penalidade.

Em cima do apito final, o Farense ainda reduziu a desvantagem por Pedro Henrique, aos 93 minutos.

O Moreirense soma a segunda vitória seguinda e sobe ao sétimo lugar da tabela, com 24 pontos, mas pode voltar a ser ultrapassado pelo Santa Clara nesta jornada.

Já o Farense volta a perder depois do empate da última jornada com o Santa Clara e continua no último lugar, com 13 pontos somados.