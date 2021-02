Luís Godinho apita Braga-FC Porto da Taça de Portugal

Luís Godinho é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar a partida entre Sporting de Braga e FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quarta-feira.

O árbitro de 35 da AF Évora será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo, com Iancu Vasilica a desempenhar função de quarto árbitro.

Luís Godinho apita o FC Porto pela quarta vez esta época, na vitória por 5-0 contra o Boavista e nos empates nos clássicos contra Sporting, em Alvalade, e Benfica, no Estádio do Dragão. Será o segundo jogo do Braga, depois de ter estado, em dezembro, na vitória por 3-1 contra o Estoril, nos "quartos" da Taça da Liga.

O juiz está de regresso à I Liga depois de ter apitado o jogo da II Liga entre os líderes Académica e Estoril Praia.

Na Cidade do Futebol, Hugo Miguel foi nomerado para ser o videoárbitro da partida, assistido na função por Ricardo Santos.