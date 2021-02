Farense. “O que se está a passar não é bonito”

O presidente do Sp. Farense deixou fortes críticas à arbitragem após a derrota contra o Moreirense.

João Rodrigues considera que a sua equipa, “mais uma vez”, mais uma vez não foi tratada “equitativamente, de igual para igual, como tem sido o caso em vários jogos desta época”.

“Existe, do nosso lado, a perceção muito forte de que, em situações iguais ou parecidas, somos consistentemente penalizados”, acrescenta o líder do clube algarvio.

Rodrigues reforça: “Não somos meninos de creche, que não compreendemos o que se está a passar. E o que se está a passar não é bonito. Sentimo-nos prejudicados, sentimos que não estamos a ser respeitados e isso não é aceitável.”

O presidente do Farense, que esta época já tinha divulgado dois comunicados contra as decisões de arbitragens, após as derrotas com Rio Ave e FC Porto, salientou que não existe "nenhuma guerra, nem nada que se pareça", contra qualquer árbitro.

"É uma função extremamente difícil, e que respeitamos imenso. Mas, também não somos meninos de creche, que não compreendemos o que se está a passar. E o que se está a passar não é bonito. Sentimo-nos prejudicados, sentimos que não estamos a ser respeitados e isso não é aceitável", acrescentou.

O dirigente não conseguiu especificar se existe intenção deliberada de prejudicar o clube: "Não sei. O que acho, e qualquer pessoa de bom-senso achará o mesmo, é que durante uma época há erros que acontecem contra e a favor de uma equipa. Infelizmente para o Farense, são 99%, senão 100% dos erros, contra o Farense. É algo muito estranho”.

João Rodrigues elencou uma série de "lances similares" que têm decisões "completamente opostas" - na partida de hoje contra o Moreirense, estão em causa a grande penalidade assinalada por mão de Tomás Tavares e uma entrada de Ibrahima para cartão vermelho -, lembrando ainda uma situação que envolveu Ryan Gauld, contra o Rio Ave, que, apontou, "correu mundo".

O Sp. Farense perdeu 2-1 diante do Moreirense e é lanterna vermelha do campeonato, com 13 pontos.