Todibo na equipa da jornada em França

Todibo foi selecionado pelo jornal "L'Équipe" para a equipa da jornada 24 da liga francesa. O central, dispensado pelo Benfica, já é titular do Nice e esteve em destaque no jogo com o Angers, que terminou com vitória da equipa do sul de França, por 3-0.

O central, de 21 anos, foi cedido ao Benfica pelo Barcelona, mas fez apenas dois jogos pelos encarnados. A escassa utilização levou-o para Nice, também por empréstimo dos catalães.

Todibo fez o segundo a titular pelo seu novo clube. Foi o único jogador do Nice selecionado para o 11 da jornada pelo "L'Équipe".