Pogba lesionado durante várias semanas

O internacional francês Paul Pogba vai desfalcar o Manchester United por algumas semanas, devido a uma lesão muscular numa coxa, sofrida no empate frente ao Everton (3-3), informou o emblema da primeira liga inglesa de futebol.

"É uma lesão que levará algumas semanas para cicatrizar. Ele está apenas a começar a sua recuperação e a trabalhar com a equipa médica. Vamos trazê-lo de volta o mais rápido possível e assim que seja seguro", informou o treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer, numa entrevista aos meios de comunicação do atual segundo classificado do campeonato.

No sábado, o médio gaulês, de 27 anos, teve de ser rendido pelo brasileiro Fred, à passagem do minuto 39, do encontro da 23.ª jornada da Premier League, instantes antes do segundo golo dos “red devils”, apontado pelo internacional Bruno Fernandes.

Pogba, que cumpre a quinta época consecutiva no United, depois de ter saído em 2011/12 para a Juventus, deverá falhar, pelo menos, os próximos cinco encontros da equipa, frente ao West Ham (Taça de Inglaterra), West Bromwich e Newcastle, ambos para a Premier League, e Real Sociedad, da primeira e segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.