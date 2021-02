Covid-19. Herrera e Lemar juntam-se à lista de infetados do Atlético de Madrid

Thomas Lemar e Hector Herrera testaram positivo à covid-19 e são baixas confirmadas para os próximos duelos do Atlético de Madrid.

Os casos de infeção obrigaram a uma mudança de rotina no dia de segunda-feira, dia de jogo contra o Celta de Vigo em casa. O treino de ativação física, marcado para esta manhã, foi cancelado, assim como a concentração antes do jogo.

O líder do campeonato espanhol está a contas com um surto de covid-19 que já afetou João Félix, que está atualmente infetado, para além de Carrasco, Hermoso e Dembélé.

O Atlético de Madrid lidera o campeonato espanhol de forma destacada, com 50 pontos, mais sete do que o rival Real Madrid, mas com menos dois jogos realizados.