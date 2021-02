Atlético de Madrid interessado em André Silva

O "Bild" informa que o jogador, que tem contrato com o Eintracht Frankfurt até 2023, só será libertado por uma verba superior a 30 milhões de euros. André Silva, de 25 anos, foi contratado em definitivo ao Milan , esta temporada, num negócio que envolveu a ida de Rebic para Itália.

O ponta de lança português tem 18 golos marcados esta época, é o segundo goleador da Bundesliga, só atrás daquele foi eleito o melhor jogador do ano passado, Robert Lewandowski (24).

O Atlético de Madrid está interessado em contratar André Silva ao Eintracht Frankfurt, de acordo com o notícia do jornal alemão "Bild".

A liderança da Bundesliga é do Bayern.

Os clubes não divulgaram os valores do negócios, mas a imprensa alemã relata que o Frankfurt pagou ainda três milhões de euros.

André Silva, formado no FC Porto, saiu do Dragão em 2017 para o Milan, a troco de 38 milhões de euros.

O internacional português é o melhor marcador do Eintracht Frankfurt. O clube recuperou Luka Jovic, no mercado de inverno, por empréstimo do Real Madrid. O ponta de lança sérvio tinha sido transferido para o clube espanhol, pelos alemães, por 60 milhões de euros.

O Atlético de Madrid poderá juntar André Silva a João Félix no plantel. André Silva já passou pela liga espanhola em 2018/19, pelo Sevilha, por empréstimo do Milan.