Hamilton renova com a Merecedes para 2021

A Merecedes anunciou a renovação de contrato com o campeão do mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que renova por mais uma temporada para a época de 2021.

Mais de um mês depois do contrato ter terminado, a Mercedes finalmente anunciou a renovação com o piloto britânico, que assinou apenas por uma temporada, algo que nunca tinha acontecido no passado.

Hamilton, de 36 anos, igualou o record de Schumacher ao conquistar o seu sétimo título de campeão do mundo e o quarto consecutivo, e poderá estabelecer um novo record na modalidade, caso vença o campeonato novamente.

"Estou entusiasmado para começar a minha nona temporada com a Merecedes. Já conquistámos coisas incríveis juntos e estamos ansiosos para continuar a construir sobre o que já foi feito", afirmou Hamilton.

O acordo prevê ainda a criação de uma organização conjunta de solidariedade: "Estou determinado em continuar esta jornada para fazer com que exista mais diversidade nos desportos motorizados.

Toto Wolf, um dos donos da Merecedes e o chefe de equipa, também renovou contrato para a próxima época e mostrou-se feliz pela renovação de Hamilton, que continuará a ser o parceiro de Valtteri Bottas.

"Sempre estivemos alinhados com o Lewis para que ele continuasse, mas este ano estranho que tivemos em 2020 atrasou o processo de renovação. Decidimos prolongar a nossa relação por mais uma época. O legado do Hamilton é um dos melhores que o desporto alguma vez já viu, e escrevemos uma bonita página na história da Fórmula 1 durante as últimas oito épocas", termina.