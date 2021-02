Quase quatro em cada dez restaurantes pensam fechar portas

Há 36% das empresas do setor da restauração que ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade. Os números são avançados pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

No inquérito a empresas do setor, referente ao mês de janeiro, que contou com 1.042 respostas válidas, verificou-se que mais de metade, 51% das empresas, indicam estar com a atividade totalmente encerrada.

Em relação à faturação, para as empresas inquiridas a quebra do mês de janeiro "foi avassaladora": 79% registaram perdas acima dos 60%.

Perante esta realidade, 44% dos inquiridos já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. Destes, 19% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo.

Neste aspecto, há ainda 19% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do primeiro trimestre de 2021.